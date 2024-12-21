Омский «Авангард» обидным поражением от «Лады» продолжил декабрьский выезд

В субботу, 21 декабря, в Тольятти «Авангард» в выездном матче чемпионата КХЛ встретился с «Ладой» и проиграл 3:4. Голы у него забили Николай Прохоркин, Дамир Шарипзянов и Эмиль Галимов.
Интрига матча была такова, что можно сказать так: омичи могли вырвать волевую победу над командой, ослабленной финансовыми проблемами, но сами же ее упустили. В итоге все равно, кто первым в игре забил, тот и праздновал успех.
В первом периоде автозаводцы забросили на 20-й минуте. На острие атаки у них оказался Данил Юртайкин. Что интересно, «ястребы» запросили у судей просмотр видео того эпизода, не было ли там вне игры. Но без толку — все равно гол был засчитан.
Отыграться удалось уже после перерыва. На 22-й минуте встречи Прохоркин реализовал большинство с передачи Шарипзянова. Вскоре сам Дамир уже вывел команду вперед голом после передач Галимова и Буше — 2:1. 3:1 стало на 26-й минуте — забил еще и Эмиль Галимов.
А вот то, что было дальше, смело можно назвать чем-то странным и очень неприятным. Но — уже в третьем периоде. На 43-й минуте Юртайкин забил без ассистента — 2:3. Через 11 секунд (!!!) отличился Кугрышев с передачи Александра Волкова.
Ну, а вывел волжан вперед в самой концовке, на 56-й минуте, Егор Черников. И «ястребам» уже не помогла и смена вратаря на шестого полевого. 4:3 — победа автозаводцев.
Игра показала, что далеко не все проблемы после смены тренера у «ястребов» пропали и изжиты. Поражение на ровном месте, там, где не могло его быть. Ненадежная игра в защите. Ее нужно усиливать за счет работы на тренировках. Обрезы в атаке. Не пошедшая игра у вратаря Павла Хомченко. Далее «Авангард» сыграет 23 декабря в гостях против «Металлурга».