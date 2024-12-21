Омский «Авангард» обидным поражением от «Лады» продолжил декабрьский выезд

Игра показала, что далеко не все проблемы после смены тренера у «ястребов» пропали и изжиты. Поражение на ровном месте, там, где не могло его быть. Ненадежная игра в защите. Ее нужно усиливать за счет работы на тренировках. Обрезы в атаке. Не пошедшая игра у вратаря Павла Хомченко. Далее «Авангард» сыграет 23 декабря в гостях против «Металлурга».