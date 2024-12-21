Вылет задержанного рейса Москва — Шарм-эль-Шейх перенесли на утро 22 декабря

В ночь на 21 декабря, спустя уже сутки ожидания, они устроили потасовку с пассажирами рейса UJ 612 той же авиакомпании, который должен был вылетать по расписанию. Как сообщил Telegram-канал Baza, люди, так и не дождавшиеся своего вылета, заблокировали выход на посадку и не пропускали к нему пассажиров второго рейса. К гейту вызвали полицейских, которые произвели задержания.