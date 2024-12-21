Власти назвали предварительные причины пожара в ТЦ «Беларусь» в Витебске, который произошел 13 декабря 2024 года. Подробности в эфире телеканала ОНТ озвучил глава Витебского облисполкома Александр Субботин.
— Причина — только предварительная. Это некачественно сделанная проводка, неисправность проводки, приведшая к перегрузке системы и короткому замыканию. Это предварительно, — подчеркнул Субботин.
По его словам, завершилась экспертиза и сейчас идут первичные следственные действия. Председатель Витебского облисполкома добавил, что в ближайшее время уже будет возможность ознакомиться с официальной версией: «чего случилось, как случилось, почему». Он добавил, что пока конкретики нет, уточнив, что имеются только предварительные данные и умозаключения.
Александр Субботин обратил внимание на то, что нельзя исключать человеческий фактор.
— Как показывает практика, человеческий фактор всегда, наверное, играет ведущую роль. Очень много иногда противоречивых данных, противоречивых свидетельств.
Также он сказал, что по этой причине Следственный комитет Беларуси все складывает «в какую-то общую корзину». Председатель Витебского облисполкома заявил, что на этом фоне и будет определена реальная картина.
Ранее МЧС сообщило, что проектно-сметной документации по сгоревшему ТЦ «Беларусь» в Витебске нет либо ее скрывают.
Кроме того, глава Администрации президента Дмитрий Крутой предупредил, что после пожара в витебском ТЦ никто никого покрывать, прикрывать и отмазывать не будет. Он заявил, что горевший ТЦ «Беларусь» в Витебске скорее всего снесут.
Также мы писали, что ОМОН провел задержания после пожара в ТЦ «Беларусь» в Витебске.
А еще министр Синявский сказал, что 14 ТЦ в Беларуси вызывают серьезную озабоченность МЧС.