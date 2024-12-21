Власти назвали предварительные причины пожара в ТЦ «Беларусь» в Витебске

По его словам, завершилась экспертиза и сейчас идут первичные следственные действия. Председатель Витебского облисполкома добавил, что в ближайшее время уже будет возможность ознакомиться с официальной версией: «чего случилось, как случилось, почему». Он добавил, что пока конкретики нет, уточнив, что имеются только предварительные данные и умозаключения.