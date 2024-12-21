Глава Витебской области Субботин объявил о проверках торговых центров и мест скопления людей после пожара в ТЦ «Беларусь»

Глава Витебского облисполкома Александр Субботин в эфире телеканала ОНТ объявил о проверках мест скопления людей после пожара в ТЦ «Беларусь».
— Всех будем проверять. Особое внимание будет торговым центрам именно владельца торгового центра, в котором был пожар, — подчеркнул Александр Субботин.
Он акцентировал внимание: многие белорусы еще не купили к Новому году подарки, людей в ТЦ, в местах концертов, новогодних елках и других мероприятиях будет много. Председатель Витебского облисполкома добавил, что по этой причине было принято решение перепроверить у всех пожарную и санитарную безопасность.
— Но мое поручение было, чтобы это было максимально незаметно и максимально комфортно как для тех, кто торгует, так и для тех, кто покупает. Конечно, если будут выявлены какие-то факты, то тогда будем жестко и принципиально подходить, — завил Субботин.
Он уточнил, что никто не намерен парализовывать работу центров, предприятий, если на то нет веских причин. Глава Витебского облисполкома заверил, что все будут делать максимально незаметно, чтобы не было ни конфликтных ситуаций, ни неудобства.
Ранее власти назвали предварительные причины пожара в ТЦ «Беларусь» в Витебске.
Мы писали, что МЧС сообщило, что проектно-сметной документации по сгоревшему ТЦ «Беларусь» в Витебске нет либо ее скрывают.
Также стало известно, что ОМОН провел задержания после пожара в ТЦ «Беларусь» в Витебске.
Кроме того, глава Администрации президента Дмитрий Крутой предупредил, что после пожара в витебском ТЦ никто никого покрывать, прикрывать и отмазывать не будет. Он заявил, что горевший ТЦ «Беларусь» в Витебске скорее всего снесут.
А еще глава Гомельского облисполкома объявил проверку всех ТЦ после пожара в Витебске.