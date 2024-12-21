Муфтий Гайнутдин прокомментировал фетву о многоженстве

«Основная цель этого постановления — защита прав женщин и детей… Является ли принятие фетвы вторжением в сферу светского законодательства? Абсолютно нет, поскольку речь идет не о гражданском браке, зарегистрированном в органах ЗАГС, а о религиозном браке — никахе, который является внутренним делом мусульманской общины и как вид поклонения полностью регулируется только внутренними установлениями религии. Мы настаиваем, чтобы отцы рожденных в таких браках детей полностью их обеспечивали, не вынуждая женщин обращаться к государству за пособиями», — приводит текст его заявления Telegram-канал ДУМ РФ.