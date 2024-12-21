Муфтий Гайнутдин прокомментировал фетву о многоженстве

«Основная цель этого постановления — защита прав женщин и детей… Является ли принятие фетвы вторжением в сферу светского законодательства? Абсолютно нет, поскольку речь идет не о гражданском браке, зарегистрированном в органах ЗАГС, а о религиозном браке — никахе, который является внутренним делом мусульманской общины и как вид поклонения полностью регулируется только внутренними установлениями религии. Мы настаиваем, чтобы отцы рожденных в таких браках детей полностью их обеспечивали, не вынуждая женщин обращаться к государству за пособиями», — приводит текст его заявления Telegram-канал ДУМ РФ.
Муфтий отметил, что к имамам часто обращаются брошенные вторые и третьи жены, а также первые жены, чувствующие себя обманутыми.
«Из-за религиозного невежества наших современников, институт религиозного полигамного брака профанируется: многие видят в нем религиозную лазейку для утех. Эти невежды не отдают себе отчет, что второй брак подразумевает создание полноценной семьи со всей вытекающей религиозной ответственностью за супругу, за детей… Страдают дети, лишенные возможности расти и развиваться в полноценной семейной обстановке», — цитирует Гайнутдина канал духовного управления.
Кроме того, по его мнению, издавна у мусульман в России принято, что вдову погибшего, согласно установлению религии, берет в жены его брат, чтобы все дети от этого брака росли под опекой и защитой большой семьи, и воины-мусульмане, отправляющиеся на СВО, задаются вопросом, кто позаботится об их семьях в случае их гибели.
«Я приношу свои извинения нашим сестрам по вере, которым мы не сразу отчетливо донесли свое намерение. Оно в том, чтобы разъяснить права и обязанности сторон в полигамном браке согласно исламскому учению», — заключил он, подчеркнув, что фетва разрабатывалась длительное время на основе изучения всех социальных реалий и богословских подходов к проблеме.
Ранее муфтий Аляутдинов сообщил РИА Новости, что Совет улемов ДУМ РФ разрешил мусульманам РФ заключать до четырех религиозных браков при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем женам. Позже депутат Госдумы Виталий Милонов напомнил Аляутдинову о том, что нормы семейного права регламентируются Семейным кодексом, и назвал его слова о многоженстве призывом к нарушению закона.