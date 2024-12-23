Ведущий «Модного приговора» назвал винтажную шубу Кэрри Брэдшоу трендом зимы

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов назвал винтажную шубу Кэрри Брэдшоу трендом зимы. Об этом он написал в Telegram-канале.
«Сделал для вас вдохновляющую подборку культовых шуб в кино и их прекрасных владелиц: Кэрри Брэдшоу “Секс в большом городе”, Кэрол Эйрд “Кэрол”, Марго Тененбаум “Семейка Тененбаум”, Миранда Пристли “Дьявол носит Прада”. Если вы хотите быть похожими на любимых кино-героинь, то выбирайте винтажные или upcycled шубы и меховые пальто!» — написал Рогов.
Несколько недель назад стилист сообщил, что самый модный трикотаж сезона — дедушкин свитер с орнаментом. По словам Александра Рогова, носить этот элемент гардероба можно с джинсами, брюками, нарядными юбками и трениками. Он также призвал встречать Новый год в наряде из мишуры. Он также показал образы с показа: боди, накидки, жакеты и брюки. Для нового шоу стилист выбрал пушистый голубой свитер.