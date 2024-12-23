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Ведущий «Модного приговора» назвал винтажную шубу Кэрри Брэдшоу трендом зимы

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов назвал винтажную шубу Кэрри Брэдшоу трендом зимы.

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов назвал винтажную шубу Кэрри Брэдшоу трендом зимы. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Сделал для вас вдохновляющую подборку культовых шуб в кино и их прекрасных владелиц: Кэрри Брэдшоу “Секс в большом городе”, Кэрол Эйрд “Кэрол”, Марго Тененбаум “Семейка Тененбаум”, Миранда Пристли “Дьявол носит Прада”. Если вы хотите быть похожими на любимых кино-героинь, то выбирайте винтажные или upcycled шубы и меховые пальто!» — написал Рогов.

Несколько недель назад стилист сообщил, что самый модный трикотаж сезона — дедушкин свитер с орнаментом. По словам Александра Рогова, носить этот элемент гардероба можно с джинсами, брюками, нарядными юбками и трениками. Он также призвал встречать Новый год в наряде из мишуры. Он также показал образы с показа: боди, накидки, жакеты и брюки. Для нового шоу стилист выбрал пушистый голубой свитер.

мода и красота