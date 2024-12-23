Ведущий «Модного приговора» назвал винтажную шубу Кэрри Брэдшоу трендом зимы

Несколько недель назад стилист сообщил, что самый модный трикотаж сезона — дедушкин свитер с орнаментом. По словам Александра Рогова, носить этот элемент гардероба можно с джинсами, брюками, нарядными юбками и трениками. Он также призвал встречать Новый год в наряде из мишуры. Он также показал образы с показа: боди, накидки, жакеты и брюки. Для нового шоу стилист выбрал пушистый голубой свитер.