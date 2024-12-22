Что можно и нельзя делать в день Анны 22 декабря на самый темный день

Не следует ругаться, провоцировать и вступать в конфликты. Запрещено отказывать нуждающимся в помощи. Не следует употреблять мясные продукты. Под запретом находятся и алкогольные напитки. Это связано с тем, что продолжается Рождественский пост. В вечернее временя на улицу старались без особой надобности не выходить.