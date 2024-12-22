Ричмонд
+5°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно и нельзя делать в день Анны 22 декабря на самый темный день

Узнали приметы и запреты на 22 декабря, когда отмечают день Анны Темной.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 22 декабря вспоминает святую Анну, которая была матерью Пресвятой Девы Марии. В народе принято отмечать день Анны Темной, или день Анны Холодной. Второе название появилось из-за того, что в указанный день самые сильные морозы. Также 22 декабря считается самым темным днем.

Что нельзя делать 22 декабря.

Не следует ругаться, провоцировать и вступать в конфликты. Запрещено отказывать нуждающимся в помощи. Не следует употреблять мясные продукты. Под запретом находятся и алкогольные напитки. Это связано с тем, что продолжается Рождественский пост. В вечернее временя на улицу старались без особой надобности не выходить.

Что можно делать 22 декабря.

По традиции, принято ходить в храм, молиться святой. Все дело в том, что Анна была покровительницей беременных. А еще 22 декабря загадывали желание. Считается, что оно обязательно исполнится.

Согласно приметам, ясная погода говорится про солнце и мороз на Новый год. На теплое 31 декабря указывает пасмурная погода 22 декабря. В том случае, если в указанную дату возникло гало вокруг Солнца, то ждали мороз.

Ранее Белгидромет сказал, будет ли мороз в Беларуси на Новый год.

Тем временем мы собрали скидки в универмагах Минска в декабре 2024: ГУМ, ЦУМ, торговый дом «На Немиге», «Беларусь», «Кiрмаш».