Что можно и нельзя делать в день Анны 22 декабря на самый темный день

Православная церковь 22 декабря вспоминает святую Анну, которая была матерью Пресвятой Девы Марии. В народе принято отмечать день Анны Темной, или день Анны Холодной. Второе название появилось из-за того, что в указанный день самые сильные морозы. Также 22 декабря считается самым темным днем.
Что нельзя делать 22 декабря.
Не следует ругаться, провоцировать и вступать в конфликты. Запрещено отказывать нуждающимся в помощи. Не следует употреблять мясные продукты. Под запретом находятся и алкогольные напитки. Это связано с тем, что продолжается Рождественский пост. В вечернее временя на улицу старались без особой надобности не выходить.
Что можно делать 22 декабря.
По традиции, принято ходить в храм, молиться святой. Все дело в том, что Анна была покровительницей беременных. А еще 22 декабря загадывали желание. Считается, что оно обязательно исполнится.
Согласно приметам, ясная погода говорится про солнце и мороз на Новый год. На теплое 31 декабря указывает пасмурная погода 22 декабря. В том случае, если в указанную дату возникло гало вокруг Солнца, то ждали мороз.
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