Пили, ели, веселились: значение балов и пиров для искусства оперы и балета

Подобные курьезы добавляют своеобразного обаяния «Секретам старинного бала», которые можно отнести к приятному, хотя и легковесному жанру «отовсюду обо всем» — этакое культурологическое попурри с заметным креном в журнальную рубрику «Лайфстайл». Несмотря на заявленное в название намерение структурировать книгу вокруг бальных сюжетов, Кленская довольно часто отклоняется от ключевой темы в сторону интересных ей бытовых и исторических подробностей. Например, из первой главы, где автор начинает танцевать от знаменитого первого бала Наташи Ростовой, можно почерпнуть не только описание мазурки («Какое богатство движений, чувств: кокетство, гордость, причуды, симпатии, страсть — всё есть в этом чудном танце»), но и сведения о симпатичных привычках императора Александра I: «рано вставать, скоро одеваться (мужчины одеваются, а не наряжаются), быть умеренным в пище, приветливость в общении, но без фамильярности, умение работать над собою и развивать “свои познания”. Рано утром император гулял в парке, у озера его ждал главный садовник с огромной корзиной корма для птиц — Александр всегда сам кормил птиц, и они ждали его, летали вокруг него».