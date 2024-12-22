Новогодние в настроении: Прилучного грели объятия Зепюр Брутян, Шаляпина — олени

Виктория Исакова, Андрей Золотарев, Илья Ермолов, Павел Прилучный презентовали в «Художественном» приквел мистического сериала «13 клиническая», где под удар темных сил попадает Брежнев в исполнении Игоря Миркурбанова. Расположившийся по соседству «Октябрь» принимал светскую премьеру сериала «Красная Поляна», арт-пространство Cube.Moscow — сразу восемь новых выставок современного искусства, а дизайнер Евгения Линович — гостей на предновогоднем капустнике. «Известия» — о светских событиях прошлой недели.
Премьера сериалов «13 клиническая. Начало» и «Красная Поляна».
В преддверии новогодних каникул почти весь светский календарь занят премьерами фильмов и сериалов, которых зрителю с лихвой хватит на продолжительные январские выходные. Первыми слово взяли создатели «13 клинической», которые презентовали в понедельник, 16 декабря, в «Художественном» ее приквел. Действие мистической медицинской драмы на этот раз разворачивается в 1970-х, когда человечество знакомится со сверхъестественными явлениями и в СССР начинают искать врачей, готовых выйти за рамки обычной медицины. Так появляется больница для одержимых демонами, а первым ее пациентом становится сам Брежнев — туда клиент особой важности попадает после неудачной попытки переговоров с представителем потустороннего мира. Пока врачи в стенах учреждения осваивают экспериментальные методы лечения и изучают разного рода сущности, руководство страны пытается понять, можно ли использовать паранормальные явления для обороны от внешних угроз.
Сценаристом новой истории, как и оригинальной, выступил Андрей Золотарев. Режиссерское кресло занял Илья Ермолов («Золотое дно», «Разрешите обратиться»). В роли Леонида Ильича Брежнева — неузнаваемый в гриме Игорь Миркурбанов. В каст также вошли Ирина Старшенбаум, Сергей Гилев, Виктория Исакова, Павел Прилучный. Последний позировал на красной дорожке премьеры в объятиях Зепюр Брутян. Показ также посетили актеры Ангелина Загребина, Эльдар Калимулин, Катя Кабак, Карен Арутюнов. За новогоднее настроение этим вечером отвечал Прохор Шаляпин, который выбрал для выхода в свет праздничный свитер с оленями.
Ему бы в этом аутфите оказаться в свете вспышек камер фотографов другой премьеры — в четверг, 19 декабря, в «Октябре» прошел закрытый показ первых эпизодов комедийного сериала «Красная Поляна» от режиссера «Беспринципных» Романа Прыгунова. Действие разворачивается на горнолыжном курорте в Сочи. Мошенница Саша вынуждена сбежать из Москвы, чтобы скрыться от серьезных людей, которых кинула. Но залечь на дно — не в ее стиле. Девушка и в горах проворачивает мелкие махинации и в итоге попадается в руки начальника службы безопасности курорта Михалыча. Чтобы тот не сдал ее полиции, Саша вынуждена работать на нового знакомого.
Под стать теме сериала был дресс-код закрытой премьеры — apres-ski (что удобно для светской публики, которая неделей ранее уже подбирала такой для вечеринки по случаю открытия катка в «Лужниках»). Исполнительница главной роли актриса Рината Тимербаева позировала в объемной красной куртке с сердечками, Елена Борщева — в легкой белой шубе, певица Mary Gu, сингл которой «Сломанная игрушка» стал саундтреком проекта, — в игривой шапке с ушками.
Новые выставки в Cube.Moscow.
Этим же вечером представители арт-индустрии и поклонники современного искусства встретились в пространстве Cube.Moscow, где состоялся предпоказ сразу восьми новых выставок. Большой зал заняла экспозиция «Основные ингредиенты» авторства 20 молодых художников — студентов Московской школы современного искусства. Они размышляют о ключевых аспектах своего творчества и пытаются разобраться, что определяет их идентичность. Работы выполнены в различных техниках — от живописи, графики и объектов до инсталляций, видео-арта и перформативных работ.
Другая атмосфера в лектории, где в декорациях усадьбы, запорошенной снегом, разместилась выставка «Рождество, подаренное Бергманом», вдохновленная фильмом культового шведского режиссера Ингмара Бергмана «Фанни и Александр». Несколько проектов обратились к теме детства. Ей посвящены персональная выставка художницы Олеси Новиковой «Небылицы» и экспозиция «Каждый в детстве верил в чудо». Все будут открыты для публики до 19 января следующего года.
Театральный капустник Евгении Линович.
Отметились в череде закрытых мероприятий и представители мира моды. Дизайнер Евгения Линович в столичной светской хронике зарекомендовала себя главной по капустникам, вот и 17 декабря она вновь устроила для публики прием в полюбившемся ей формате. Темой вечера стала репетиция Нового года в компании артистов. Актрисы Театра на Малой Бронной Диана Агай, Анастасия Ильинская и композитор Марк Кондратьев исполняли любимые композиции из новогодних советских фильмов, Ксения Чилингарова читала стихи о любви, Анатолий Руденко с женой пели дуэт из «Служебного романа». К праздничному столу же подавали классические блюда в эффектном исполнении: карпаччо из цветной капусты с трюфелем, тунец «под шубой», мимоза «тонато» с камчатским крабом, утка BBQ, панакота с хурмой и мандариновым кули. Хозяйкам на вооружение.