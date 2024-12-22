Новогодние в настроении: Прилучного грели объятия Зепюр Брутян, Шаляпина — олени

В преддверии новогодних каникул почти весь светский календарь занят премьерами фильмов и сериалов, которых зрителю с лихвой хватит на продолжительные январские выходные. Первыми слово взяли создатели «13 клинической», которые презентовали в понедельник, 16 декабря, в «Художественном» ее приквел. Действие мистической медицинской драмы на этот раз разворачивается в 1970-х, когда человечество знакомится со сверхъестественными явлениями и в СССР начинают искать врачей, готовых выйти за рамки обычной медицины. Так появляется больница для одержимых демонами, а первым ее пациентом становится сам Брежнев — туда клиент особой важности попадает после неудачной попытки переговоров с представителем потустороннего мира. Пока врачи в стенах учреждения осваивают экспериментальные методы лечения и изучают разного рода сущности, руководство страны пытается понять, можно ли использовать паранормальные явления для обороны от внешних угроз.