80 лет назад нацисты потребовали от американских войск сдать Бастонь и были посланы к чертям

После окончания войны СССР снял об Арденнском наступлении немцев художественный фильм «Секретная миссия», где изложил взгляд на те события как на заговор против СССР и русских. Первоначальное немецкое продвижение подано в нем как результат беспорядочного бегства американских войск, а дальнейшее контрнаступление союзников — как «договорняк». Так, якобы в Берлин тайно прилетели представители ЦРУ (созданного в 1947 году) и предложили немцам сепаратный мир. Те должны были без боя сдаваться на Западе, в результате чего американцы даром получат всю Германию и не пустят СССР в Берлин. Нарушили эти планы только отважные советские разведчики. ~Постсталинская советская историография никогда не пыталась всерьез отстаивать подобные версии, но удивительно, до какой степени сюжет «Секретной миссии» не имел ничего общего с реальностью.~