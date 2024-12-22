В Приморье потеплеет к середине следующей недели

По данным синоптиков, первый рабочий день в крае выдастся солнечным и морозным. Ночная температура воздуха составит −16…-21 °C, в центральных районах −23…-29 °C, на северо-востоке −31…-36 °C, на южном побережье −9…-15 °C. Днем столбики термометров не превысят −6…-14 °C, на северо-востоке −15…-20 °C, на юго-западе −2…-5 °C.
Во вторник, 24 декабря, гребень ослабеет, и начнется потепление. Ночные и дневные температуры поднимутся над показателями понедельника на 2−5 градуса.
В середине рабочей недели ожидается новый вираж синоптической ситуации в регионе. Гребень разрушится, а со стороны Китая подойдут атмосферные фронты. Ночью Приморье накроет облачность, однако осадков она не вызовет. Потепление продолжится. Минимальная температура −13…-20 °C, в горных районах −21…-28 °C, на южном побережье −6…-12 °C. Днем на большей территории пройдет снег, максимальная температура −1…-10 °C, на юге местами оттепель 0…+3 °C.
В приморской столице, Владивостоке, начало недели солнечное и морозное с температурой ночью до −12…-16 °C, днем — до −6…-10 °C и свежим ветром. Во вторник ветер стихнет и потеплеет. В среду будет облачно, возможен небольшой снег. А воздух прогреется еще выше на пару градусов.