В Приморье потеплеет к середине следующей недели

В приморской столице, Владивостоке, начало недели солнечное и морозное с температурой ночью до −12…-16 °C, днем — до −6…-10 °C и свежим ветром. Во вторник ветер стихнет и потеплеет. В среду будет облачно, возможен небольшой снег. А воздух прогреется еще выше на пару градусов.