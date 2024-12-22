Песков назвал шикарным ледовое шоу Навки «Щелкунчик»

Дедовое шоу «Щелкунчик», поставленное олимпийской чемпионкой в танцах на льду Татьяной Навкой, произвела впечатление на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Об этом пишет ТАСС.
Представитель Кремля охарактеризовал шоу как «хорошее, здоровское и шикарное», выразив положительные эмоции от увиденного на премьере, состоявшейся в субботу на арене «Мегаспорт» в Москве.
Также Песков в шутливой манере отметил, что у него есть ряд замечаний, которые он намерен обсудить с супругой вечером.
«Теперь в Большой театр должны идти все, кто не смог купить билеты на это ледовое шоу», — добавил он.
Ледовое шоу «Щелкунчик» будет проходить до 12 января, а представления балета с тем же названием смогут увидеть зрители в Государственном академическом Большом театре России до 31 декабря.
Ранее стало известно, что билеты на «Щелкунчика» в Большом театре по тарифам «60 плюс», «Молодежный», а также для ветеранов боевых действий были раскуплены за две минуты. Продажи начались 2 декабря в 10:00 по московскому времени.