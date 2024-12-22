В Санкт-Петербурге усилили меры антитеррористической безопасности

На фоне нарастающих угроз террористических актов в России, меры антитеррористической безопасности в Санкт-Петербурге были значительно усилены накануне новогодних праздников. Губернатор города Александр Беглов сообщил, что ситуация находится под контролем, и власти прилагают все усилия для обеспечения безопасности граждан.
Он отметил, что продолжаются попытки совершения терактов, что накладывает ответственность на местные власти и граждан. В случае обнаружения подозрительных предметов Беглов призвал обращаться по номеру 112.
В своем Telegram-канале губернатор также подчеркнул, что любые попытки нарушить праздничные мероприятия обречены на провал, и призвал граждан сохранять спокойствие, которое является важным инструментом в борьбе с террористической угрозой.
«Паника — это цель наших врагов. Спокойствие — это наше оружие», — сказал он.
Беглов также обратил внимание на необходимость обсуждения безопасности с детьми и пожилыми родственниками, призвав не вступать в контакт с незнакомцами и быть внимательными к окружающей обстановке, так как безобидные на первый взгляд действия могут привести к серьезным последствиям.
Ранее в Санкт-Петербурге правоохранители задержали 68-летнюю пенсионерку по подозрению в совершении взрыва в отделении банка. Предварительно установлено, что женщина действовала по указанию неизвестных злоумышленников.