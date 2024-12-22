В Санкт-Петербурге усилили меры антитеррористической безопасности

Беглов также обратил внимание на необходимость обсуждения безопасности с детьми и пожилыми родственниками, призвав не вступать в контакт с незнакомцами и быть внимательными к окружающей обстановке, так как безобидные на первый взгляд действия могут привести к серьезным последствиям.