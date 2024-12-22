Гигантскую опухоль мозга удалили пациентке нейрохирурги Алматы

«Пациентке срочно провели двухэтапную операцию. Сначала ведущий нейрохирург страны Мынжылкы Бердиходжаев эмболизировал все питающие сосуды нароста, чтобы уменьшить кровопотерю, а затем нейрохирург Махамбет Шоканулы и команда его отделения удалили женщине опухоль тотально. Операция длилась шесть с половиной часов, она относится к одним из сложнейших, но в итоге всё прошло успешно. Сейчас женщина восстанавливается в отделении нейрохирургии, уже готовится к выписке».