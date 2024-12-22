Трамп назначит послом США в Британии телепродюсера Бёрнетта

Избранный президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что назначит послом США в Британии телевизионного продюсера Марка Бёрнетта.
«Большая честь назначить Марка Бёрнетта специальным послом в Великобритании», — написал Трамп в своей соцсети Truth Socia.
Бёрнетт родился в британской столице. Он является обладателем 13 наград «Эмми». Кроме того, Бернетт возглавлял американскую компанию MGM.
Продюсер работал над реалити-шоу «Выживший», «Голос» и «Ученик». В шоу «Ученик» в роли ведущего выступал Дональд Трамп до победы на президентских выборах в США, которые состоялись в 2016 году.
Республиканец заявлял, что победил в выборах в 2016 году «отчасти» из-за участия в «Ученике».
Выборы президента США состоялись в ноябре текущего года. Кандидатами являлись Трамп и демократ Камала Харрис. Действующий американский лидер Джо Байден отказался от участия в выборах после провала в ходе дебатов с республиканцем.
Ранее американский бизнесмен Илон Маск в интервью Такеру Карлсону рассказал, чем займётся в случае назначения в администрацию Трампа.