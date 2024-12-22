Синоптики прогнозируют потепление в Приморье в первой половине новой недели

В понедельник, 23 декабря, регион останется под влиянием мощного континентального антициклона. Погода будет солнечной и морозной. Ночью температура воздуха составит от −16 до −21 °C, в центральных районах похолодает до −23…-29 °C, на северо-востоке — до −31…-36 °C, а на южном побережье — от −9 до −15 °C. Днем воздух прогреется до −6…-14 °C, на северо-востоке — до −15…-20 °C, а на юго-западе — до −2…-5 °C.