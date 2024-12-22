Синоптики прогнозируют потепление в Приморье в первой половине новой недели

На следующей неделе в Приморье ожидается потепление. Это следует из прогноза на первые дни недели, который составили синоптики на сайте «Примпогода».
В понедельник, 23 декабря, регион останется под влиянием мощного континентального антициклона. Погода будет солнечной и морозной. Ночью температура воздуха составит от −16 до −21 °C, в центральных районах похолодает до −23…-29 °C, на северо-востоке — до −31…-36 °C, а на южном побережье — от −9 до −15 °C. Днем воздух прогреется до −6…-14 °C, на северо-востоке — до −15…-20 °C, а на юго-западе — до −2…-5 °C.
Во вторник, 24 декабря, антициклон начнет ослабевать. Холодная воздушная масса в нижних слоях атмосферы станет прогреваться, из-за чего температура повысится на 2−5 градусов. Это потепление будет заметно как ночью, так и днем.
К среде, 25 декабря, синоптическая картина изменится. Гребень антициклона разрушится, и в Приморье придут атмосферные фронты из Китая. Ночью небо затянет облачностью, но значительных осадков не ожидается. Температура продолжит повышаться: ночью она составит −13…-20 °C, в горных районах — −21…-28 °C, на южном побережье — −6…-12 °C. Днем на большей части края пройдет снег, температура поднимется до −1…-10 °C, а на юге местами возможна оттепель до 0…+3 °C.
Во Владивостоке понедельник будет ясным и морозным. Ночью столбики термометров покажут −12…-16 °C, днем — −6…-10 °C. Ожидается свежий северо-западный ветер.
Во вторник ветер стихнет, станет теплее. Ночью температура опустится до −9…-12 °C, а днем поднимется до −2…-5 °C.
В среду в городе будет облачно, возможен небольшой снег. Температура повысится еще на 1−3 градуса.