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С генерал-лейтенантом Юрием Котовым простились в Хабаровске

Церемония прошла в Спасо-Преображенском соборе.

Источник: Управление Росгвардии по Хабаровскому краю

21 декабря в Хабаровске прошла церемония прощания с генерал-лейтенантом Юрием Котовым. Бывший командующий Восточным региональным командованием внутренних войск МВД России умер 18 декабря на 69-м году жизни. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Юрий Котов посвятил жизнь службе Отечеству. Уроженец Иркутской области, он окончил Орджоникидзевское высшее военное училище с отличием. Служил на различных должностях, пройдя путь от командира взвода до руководителя дивизии.

«В 1999 году Юрий Котов стал заместителем командующего войсками Восточного регионального командования, а позже возглавил его. Участвовал в урегулировании конфликтов и боевых операциях в Чечне, Средней Азии и Нагорном Карабахе», — рассказали в управлении Росгвардии по Хабаровскому краю.

Досрочно получил звания капитана и полковника за успешное выполнение служебных задач. Указом президента в 2003 году ему было присвоено звание генерал-лейтенанта.