С генерал-лейтенантом Юрием Котовым простились в Хабаровске

«В 1999 году Юрий Котов стал заместителем командующего войсками Восточного регионального командования, а позже возглавил его. Участвовал в урегулировании конфликтов и боевых операциях в Чечне, Средней Азии и Нагорном Карабахе», — рассказали в управлении Росгвардии по Хабаровскому краю.