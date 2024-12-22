Социальная доплата для пенсионеров в Москве вырастет с 2025 года

«В зависимости от наличия и сроков постоянного проживания в городе Москве региональная социальная доплата осуществляется неработающим пенсионерам: либо до величины прожиточного минимума пенсионера, прожиточный минимум проиндексирован с 1 января 2025 года на 5,5% и составит 17 897 рублей — для пенсионеров, постоянно проживающих в Москве менее 10 лет. Либо до городского социального стандарта, проиндексирован с 1 января 2025 года на 5,5% и составит 25 850 рублей, — для пенсионеров, постоянно проживающих в Москве более 10 лет», — рассказала Гусева.