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Александр Усик во второй раз победил Тайсона Фьюри

Перед боем Фьюри оказался на 25 кг тяжелее Усика.

Источник: Аргументы и факты

Украинский боксер Александр Усик одержал победу над британцем Тайсоном Фьюри во второй раз и сохранил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации, Всемирной боксерской организации и Всемирного боксерского совета.

Поединок, который стал историческим, так как за ним следил искусственный интеллект, прошел в Эр-Рияде и завершился единогласным решением судей. Перед ответным боем Фьюри оказался на 25 кг тяжелее Усика (127,4 кг против 102,5 кг).

В первом бою, состоявшемся в мае, Усик нанес Фьюри первое поражение в его карьере, выиграв раздельным решением судей и став абсолютным чемпионом мира.

Ранее стало известно, что ответный бой между боксёрами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом состоится в феврале следующего года в Саудовской Аравии.