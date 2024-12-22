ХК «Амур» неожиданно разгромил «Сибирь» и прервал серию поражений

Об этом сообщил официальный Telegram-канал хоккейного клуба «Территория Тигров».
Встреча прошла 21 декабря на «Сибирь Арене» в Новосибирске в рамках регулярного чемпионата КХЛ и стала настоящим триумфом дальневосточной команды. Первый гол матча на 8-й минуте открыл Коротких с передачи Олега Ли, что задало уверенный тон игре. Несмотря на ответную шайбу Бутузова во втором периоде, «Амур» моментально вернул преимущество благодаря точным броскам Слепца и всё того же Коротких.
Непрерывное давление на ворота соперника принесло свои плоды: ещё дважды отличился Броссо, завершив матч дублем. Вратарь Джурусик стал надёжной опорой «Амура», отразив ключевые атаки новосибирцев.
Следующую выездную игру «тигры» проведут 23 декабря против уфимского «Салавата Юлаева».