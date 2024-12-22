«Адмирал» второй раз в сезоне отобрал очки у СКА

«Ребята молодцы сегодня, старались. Тот план на игру, который мы им предложили, они старались выполнять. Мы, в принципе, понимали, против кого играем, против какой атаки, на каком катке, стадионе. И самоотдача была, и много хороших моментов: блокированных бросков, отсечений, самоотверженность. Наверное, по-другому у СКА на их площадке тяжело вырвать какие-то очки, если этих качеств нет вообще. Мы были сегодня наглые в стыках, в борьбе, и это нам помогло. Мы довольны, что взяли балл. В овертайме видно было, что за 60 минут много сил ребята отдали: отбирали шайбу, много работали. Немножко в конце не хватило нам концентрации и свежести, чем СКА и воспользовался», — сказал главный тренер ХК «Адмирал» Леонид Тамбиев.