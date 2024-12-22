«Адмирал» второй раз в сезоне отобрал очки у СКА

«Адмирал» уступил в овертайме питерскому СКА — 2:3. Дважды по ходу встречи «моряки» вели в счете, но в итоге уступили более титулованному сопернику, сообщает ИА PrimaMedia.
«Адмирал» открыл счет в матче. Александр Шепелев в конце первого периода с кистей бросил от синей линии. Первый гол мог произойти гораздо раньше, но Дмитрий Завгородний не смог реализовать буллит и послал шайбу в штангу.
После перерыва счет стал равным благодаря точному броску Ивана Демидова. Но через пять минут «Адмирал» вновь был впереди. Арбитры удалили Энтони Де Анджело за оскорбление судей, и «моряки» реализовали большинство. Даниил Гутик убежал один на один с вратарем и послал шайбу в сетку.
Уже в третьем периоде Данила Галенюк уравнял шансы команд на победу, а под занавес матча уже армейцы заработали право на штрафной бросок, который не смог реализовать Евгений Кузнецов.
Победитель матча был определен в овертайме. Уже на 38-й секунде время остановил Василий Глотов.
«Ребята молодцы сегодня, старались. Тот план на игру, который мы им предложили, они старались выполнять. Мы, в принципе, понимали, против кого играем, против какой атаки, на каком катке, стадионе. И самоотдача была, и много хороших моментов: блокированных бросков, отсечений, самоотверженность. Наверное, по-другому у СКА на их площадке тяжело вырвать какие-то очки, если этих качеств нет вообще. Мы были сегодня наглые в стыках, в борьбе, и это нам помогло. Мы довольны, что взяли балл. В овертайме видно было, что за 60 минут много сил ребята отдали: отбирали шайбу, много работали. Немножко в конце не хватило нам концентрации и свежести, чем СКА и воспользовался», — сказал главный тренер ХК «Адмирал» Леонид Тамбиев.