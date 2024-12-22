Первый состав прошел через новый тоннель в Смоляниново

На участке пути между Шкотово и Смоляниново сдан в эксплуатацию тоннель. Реализация этого проекта началась в апреле 2021 года, а объем инвестиций оценивался в 28,8 млрд руб., сообщает ИА PrimaMedia.
Общая протяженность обхода сложного участка составит около 10 км, она включает в себя два однопутных тоннеля длиной по 1,45 км и 1,42 км. Это позволит увеличить пропускную способность участка. Благодаря тоннелю вес поезда будет увеличен с 6,3 тыс. до 7,1 тыс. тонн.
Новый объект позволит исключить использование дополнительных локомотивов для обеспечения тяги на горных участках и увеличит пропускную способность в направлении портов Находкинского транспортного узла с 65 до 72 пар грузовых поездов в сутки.