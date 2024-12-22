72 питомца пристроили в новые семьи на последней раздаче животных во Владивостоке

Кстати, в сентябре на этом благотворительном мероприятии тоже 72 питомца нашли свой дом! Это число уже становится счастливым для данной выставки. Если вы не успели на раздачу животных, не расстраивайтесь, она проходит несколько раз в год. Так что пока готовьте квартиру для приема кошки или собаки. Отметим, все животные привиты, с ветеринарными паспортами. Взрослые — прошли стерилизацию. Что касается кошек, их стараются приучать к лоткам и когтеточкам.