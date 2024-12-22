72 питомца пристроили в новые семьи на последней раздаче животных во Владивостоке

Во Владивостоке по итогам последней выставки-раздачи животных в уходящем 2024 году новый дом нашли 67 кошек и пять щенят! Всех желающих завести питомца ждали 21 декабря в торгово-развлекательном центре «Черемушки». Итоги этого доброго мероприятия не могут не радовать. Ведь благодаря неравнодушным людям животные, которые так нуждались в любви, войдут в новый год в роли обожаемых питомцев, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Благотворительное мероприятие освещали местные СМИ и администрация города. Организацией выставки-раздачи животных занимаются волонтеры движения «Спасем жизнь» при поддержки мэрии в рамках проекта «Животные города_В».
Кстати, в сентябре на этом благотворительном мероприятии тоже 72 питомца нашли свой дом! Это число уже становится счастливым для данной выставки. Если вы не успели на раздачу животных, не расстраивайтесь, она проходит несколько раз в год. Так что пока готовьте квартиру для приема кошки или собаки. Отметим, все животные привиты, с ветеринарными паспортами. Взрослые — прошли стерилизацию. Что касается кошек, их стараются приучать к лоткам и когтеточкам.