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В Хабаровске снова наблюдали световые столбы

В Хабаровске ночью 22 декабря снова можно было заметить световые столбы.

Сейчас в Ричмонде: +1° 2 м/с 40% 764 мм рт. ст. +6°

Видео от очевидцев этого явления опубликовал канал Сводка Хабаровск.

Столбы образуются из-за плоских кристаллов льда, которые при небольшой влажности в мороз появляются в воздухе. Они отражают свет фонарей и получаются такие странные столбы.