В Хабаровске снова наблюдали световые столбы

Видео от очевидцев этого явления опубликовал канал Сводка Хабаровск.
Столбы образуются из-за плоских кристаллов льда, которые при небольшой влажности в мороз появляются в воздухе. Они отражают свет фонарей и получаются такие странные столбы.
В Хабаровске ночью 22 декабря снова можно было заметить световые столбы.
Видео от очевидцев этого явления опубликовал канал Сводка Хабаровск.
Столбы образуются из-за плоских кристаллов льда, которые при небольшой влажности в мороз появляются в воздухе. Они отражают свет фонарей и получаются такие странные столбы.