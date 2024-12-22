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Желтый уровень опасности объявили синоптики на 22 декабря

Синоптики объявили на воскресенье, 22 декабря, желтый уровень погодной опасности — на отдельных участках дорог ожидается гололедица.

Сейчас в Ричмонде: -2° 3 м/с 59% 766 мм рт. ст. +6°
Источник: Смартпресс

В воскресенье погоду в основном продолжит определять область повышенного атмосферного давления, лишь ночью по северо-западу, а днем по западной половине страны скажется влияние атмосферных фронтов, перемещающихся с юга Польши.

Будет облачно, ночью с прояснениями. Ночью местами по северо-западу, утром и днем преимущественно по западной половине республики пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, днем с дождем). В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южной четверти умеренный, днем местами порывистый.

Минимальная температура воздуха ночью окажется в пределах −6..+1°С, максимальная днем будет колебаться от −3°С до +3°С.

Минск

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Температура воздуха 0..+2°C. Ветер южный, 4−9 м/с. Порывы до 12 м/с.

Брест

Облачно с прояснениями. Небольшие осадки (мокрый снег, дождь) (вероятность осадков 70−80%). Температура воздуха +2..+4°C. Ветер южный, 4−9 м/с. Порывы до 14 м/с.

Витебск

Преобладание облачной погоды. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Температура воздуха 0..+2°C. Ветер южный, 4−9 м/с. Порывы до 14 м/с.

Гомель

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Температура воздуха 0..+2°C. Ветер южный, 3−8 м/с.

Гродно

Преобладание облачной погоды. Небольшие осадки (мокрый снег, дождь) (вероятность осадков 70−80%). Температура воздуха +2..+4°C. Ветер южный, 4−9 м/с. Порывы до 14 м/с.

Могилев

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Температура воздуха 0..+2°C. Ветер южный, 4−9 м/с. Порывы до 12 м/с.