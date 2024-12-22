Желтый уровень опасности объявили синоптики на 22 декабря

Будет облачно, ночью с прояснениями. Ночью местами по северо-западу, утром и днем преимущественно по западной половине республики пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, днем с дождем). В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южной четверти умеренный, днем местами порывистый.