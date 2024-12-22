Дмитрий Демешин поздравил работников энергетической отрасли с профессиональным праздником

— Как подчёркивает президент России Владимир Владимирович Путин: «Энергетический комплекс по праву считается одной из базовых, стратегических отраслей отечественной экономики, играет ключевую роль в развитии промышленного производства, сельского хозяйства, бизнеса, в укреплении энергетической безопасности страны, во многом определяет качество жизни миллионов людей». Вы полностью оправдываете эти слова, — отметил Дмитрий Демешин в своем обращении к энергетикам края.