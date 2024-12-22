Дмитрий Демешин поздравил работников энергетической отрасли с профессиональным праздником

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поздравил ветеранов и работников энергетической отрасли с профессиональным праздником — Днем энергетика, который отмечается в России 22 декабря, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
— Как подчёркивает президент России Владимир Владимирович Путин: «Энергетический комплекс по праву считается одной из базовых, стратегических отраслей отечественной экономики, играет ключевую роль в развитии промышленного производства, сельского хозяйства, бизнеса, в укреплении энергетической безопасности страны, во многом определяет качество жизни миллионов людей». Вы полностью оправдываете эти слова, — отметил Дмитрий Демешин в своем обращении к энергетикам края.
Губернатор отметил, что в этом году выработка электроэнергии превысила 11 млрд кВт.ч — на 9% больше, чем в 2023 году. Сохранились темпы производства тепловой энергии — около 11 млн Гкал.
Добыча угля превысила 10 млн тонн, приобретается и модернизируется горнопроходческая техника для шахты «Северная» и разреза «Правобережный» в Верхнебуреинском районе, продолжаются работы по реконструкции обогатительной фабрики «Чегдомын». Началось строительство железнодорожных путей от фабрики с выходом на БАМ.
— Уважаемые энергетики! Вы насыщаете нашу экономику топливом, даёте ей силы для развития и разворота на Восток. Впереди масштабные задачи, но, уверен, они нам под силу! Желаю сил и новых успехов! — сказал Дмитрий Демешин.