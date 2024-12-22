РИА Новости: в ходе зачистки Курахова от ВСУ уничтожили польских наёмников

Наёмники из Польши ликвидированы во время зачистки Курахова от Вооружённых сил Украины, заявил замкомандира роты 110-й бригады 51-й армии ВС РФ с позывным «Купол».
Боец уточнил, что о наёмниках, присутствующих на территории города, стало известно благодаря захваченным радиостанциям.
«Из захваченных радиостанций нам было слышно, что на территории присутствуют иностранные специалисты. Поляки были непосредственно уничтожены нашими ребятами в ходе проведения зачистки», — сказал он в беседе с РИА Новости.
Ранее сообщалось, что главком Вооружённых сил Украины Александр Сырский отдал официальный приказ украинским войскам покидать позиции в районе Курахова.
ВС РФ установили контроль на большей части Курахова. ВСУ пытаются удержаться на подступах к Кураховской ТЭС.