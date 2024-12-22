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Тепло, но снежно будет в воскренье на Южном Урале

В воскресенье, 22 декабря, в Челябинской области будет облачно с прояснением, небольшой, местами умеренный снег.

Сейчас в Ричмонде: -2° 3 м/с 59% 766 мм рт. ст. +6°
Источник: Агентство «Москва»

Температура воздуха днем составит от 0 до −5 градусов. Ветер южный, юго-западный 3−8 метров в секунду.

В Челябинске сегодня облачно с прояснением, небольшой снег. Температура воздуха днем составит от −1 до −3 градусов. Ветер южный, юго-западный 3−8 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 22 декабря, у Александра, Анны, Василия, Владимира, Евфросинии, Софрона, Степана.

Между прочим, 22 декабря 2024 года отмечают день Анны Темной. Согласно народным приметам, сегодня девушкам следует собрать волосы в хвост или косы. Дело в том, что в распущенные локоны может залететь нечисть.