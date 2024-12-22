Российские бойцы впервые эвакуировали раненого из Курахово на мотоцикле

В Курахово, расположенном в Донецкой Народной Республике, впервые была проведена эвакуация раненого с использованием мотоцикла. Об этом РИА Новости сообщил заместитель по политической работе 1-го стрелкового батальона 110-й бригады 51-й армии с позывным «Ярый».
Он отметил, что в условиях, когда автомобили и другая техника не могут заехать в поселок из-за угрозы со стороны вражеских дронов, эвакуация раненых осуществляется в основном вручную. В одном из случаев мотоциклист смог пробраться в центр Курахово и забрать раненого, что стало первым подобным случаем в этом районе.
По словам бойца, автомобили и другая техника пока не могут заехать в поселок из-за большого количества дронов противника в округе.
Ранее сообщалось, что главком Вооружённых сил Украины Александр Сырский отдал официальный приказ украинским войскам покидать позиции в районе Курахова. ВС РФ установили контроль на большей части Курахова.