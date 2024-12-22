Российские бойцы впервые эвакуировали раненого из Курахово на мотоцикле

Он отметил, что в условиях, когда автомобили и другая техника не могут заехать в поселок из-за угрозы со стороны вражеских дронов, эвакуация раненых осуществляется в основном вручную. В одном из случаев мотоциклист смог пробраться в центр Курахово и забрать раненого, что стало первым подобным случаем в этом районе.