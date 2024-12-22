Telegraph: британские солдаты увольняются из ВС, несмотря на рост зарплат

Военные «тысячами» увольняются из армии Британии, пишет The Telegraph.
В публикации подчёркивается, что солдаты покидают Вооружённые силы страны вопреки «рекордному» повышению заработной платы. Британские власти решили платить военным больше с целью решения «кризиса вооружённых сил».
«Солдаты покидают вооружённые силы с тревожной скоростью, несмотря на повышение заработной платы летом. Впервые за всю историю в Британии на тысячу человек приходится всего два военнослужащих», — говорится в материале.
За год ВС Британии покинули свыше 15 тысяч солдат. Из них почти восемь тысяч «были учтены как те, кто решил уйти по собственному желанию».
Власти повысили зарплату военным на шесть процентов, что стало самым крупным увеличением зарплаты за 22 года.
Ранее замглавы Минобороны Британии Алистар Карнс заявил, что в случае конфликта с РФ британскую армию уничтожат за шесть-двенадцать месяцев.