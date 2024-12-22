Министры и депутаты Красноярского края исполнят мечты юных участников «Елки желаний»

Продолжается Всероссийская благотворительная акция «Ёлка желаний». К ней присоединяются всё больше участников-дарителей, готовых исполнить заветные мечты детей перед Новым годом. С наряженной ёлки они снимают шарики-открытки с предновогодними детскими желаниями и превращаются в волшебников, исполняя их. К акции уже присоединился председатель Законодательного собрания Красноярского края Алексей Додатко. Он подарит настенную карту мира семилетнему Льву из села Богучаны. «Обязательно исполню такое хорошее и вдумчивое желание», — отметил Алексей Додатко.
Председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Заксобрания края Илья Зайцев будет думать над подарком маленькому красноярцу Льву. Мальчик хочет удивиться и получить от дарителя новогодний сюрприз.
Добавим, что участниками благотворительной акции стали почти 30 депутатов краевого парламента. Дарителем стал председатель правительства Красноярского края Сергей Верещагин. Он исполнит сразу три детских желания: Василина из Железногорска получит конструктор, Михаил из Луганска — пожарную машинку, а София из посёлка Абан — каркасный батут.
Заместитель председателя правительства Красноярского края — министр финансов Владимир Бахарь передаст Виктории из Красноярска зимнюю одежду, о которой мечтает девочка.
Министр экономики Красноярского края Татьяна Магдибур исполнит желание восьмилетнего Семёна из Красноярска, который хочет получить на Новый год «умную колонку». А министр природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края Алексей Панов готовит кроссовки для Кирилла из Лесосибирска.
Глава министерства транспорта края Дмитрий Зотин исполнит желание девятилетнего Савелия из Красноярска, он мечтает о шведской стенке. Министр культуры региона Аркадий Зинов готовит творческий подарок 15-летнему Никите из Минусинска, подросток хочет получить электрогитару. Двенадцатилетний Кирилл из посёлка Шушенское получит хоккейную форму. Открытку с его мечтой вытянул министр строительства и ЖКХ края Михаил Заскалько.
Представители администрации Красноярска тоже готовы подарить детям праздник и присоединяются к акции. Руководитель управления архитектуры — главный архитектор города Юлия Соловарова уже вручила желанный подарок красноярцу Максиму. Гоночные машинки и караоке-микрофон — вот такая предновогодняя мечта была у мальчика.
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков исполнит мечты трёх детей. Дарителем стал и мэр Красноярска Владислав Логинов.