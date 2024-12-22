Министры и депутаты Красноярского края исполнят мечты юных участников «Елки желаний»

Продолжается Всероссийская благотворительная акция «Ёлка желаний». К ней присоединяются всё больше участников-дарителей, готовых исполнить заветные мечты детей перед Новым годом. С наряженной ёлки они снимают шарики-открытки с предновогодними детскими желаниями и превращаются в волшебников, исполняя их. К акции уже присоединился председатель Законодательного собрания Красноярского края Алексей Додатко. Он подарит настенную карту мира семилетнему Льву из села Богучаны. «Обязательно исполню такое хорошее и вдумчивое желание», — отметил Алексей Додатко.