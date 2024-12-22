Как живет село, где Суриков провел детство

Сухобузимское находится в 60 км к северу от Красноярска. Свернув с Енисейского тракта, сразу же попадаешь в царство природы и размеренной сельской жизни. Впервые Сухобузимская слобода упоминается в 1709 году, тогда в поселении было всего четыре двора. Стояли они возле слияния двух рек — Сухой Бузим и Большой Бузим. Это и дало название — Сухобузимское.
В 1924 году из Сухобузимской, Нахвальской, Шилинской и Частоостровской волостей образовался район с административным центром в селе Сухобузимское. Летом этого года район отметил столетие. Тогда, век назад, он насчитывал 54 населённых пункта с населением 37 тыс. человек. Сегодня посёлков осталось 35, а жителей — около 20 тыс. человек. В самом Сухобузимском, по данным переписи 2010 года, живут чуть более 4 тыс. человек.
Историк, атаманша и депутат.
Именно люди считаются здесь главной гордостью. Как те, кто жил и творил в далёком прошлом, так и те, кто живёт и работает на благо села сегодня.
Человеком, который знает о Сухобузимском практически всё, в селе без раздумий называют Ольгу Некрасову. И только выслушав её рассказ до конца, становится понятно, что сама Ольга Николаевна — легенда, нисколько не меньшая, чем её герои.
Коренная жительница села, после окончания школы она поступила на исторический факультет Красноярского педагогического института. Получив диплом о высшем образовании, два года работала по направлению в Каратузском районе, а после вернулась в родное Сухобузимское. Трудилась в средней школе учителем, завучем, а последние десять лет — директором. Из школы её и пригласили руководить Сухобузимским краеведческим музеем.
Здесь удалось применить все знания, полученные на историческом факультете, и найти своё истинное призвание — сохранение истории родного села. Ольга Николаевна отдала музею семнадцать лет. Именно с её приходом музей стал визитной карточкой района.
При ней в нём родились те знаковые мероприятия, которые сегодня стали культурным символом Красноярского края и известны далеко за его пределами: «Хлебный Спас» и «Взятие снежного городка». Вспоминает, как вначале проводили их в самом музее, затем на территории рядом, а вскоре и этого места стало не хватать. Однажды на одном из мероприятий в музее представители Енисейского казачества предложили ей основать в Сухобузимском казачью станицу.
«Я подумала, что это было бы очень логично, — рассказывает Ольга Николаевна, — у нас для этого есть две веские причины. Во-первых, все сёла, которые расположены по Енисею, были основаны казаками, это казачьи сёла. У нас до сих пор живут потомки тех, первых казачьих фамилий. А во-вторых, Василий Суриков, который провёл в Сухобузимском своё детство, всегда гордился своими казачьими корнями. Художник, даже когда за границей бывал, на вопрос о том, кто он, отвечал: “Русский казак”. Так у нас появилась казачья станица».
Станицу зарегистрировали по всем правилам. А атаманом выбрали Ольгу Николаевну. И она стала первой и единственной в России женщиной-атаманшей, начальником штаба сухобузимского войска. Сама принимала в казаки, подписывала все документы. Сегодня Сухобузимская станица считается лучшей в крае. Именно сухобузимские казаки представляют Енисейское казачье войско на всероссийских и международных соревнованиях. Правда, Ольга Николаевна уже не атаманша. Она передала бразды правления в другие руки, когда стала депутатом райсовета, а позднее — председателем Сухобузимского районного Совета депутатов.
«Сейчас я почётный атаман, но продолжаю заниматься казачеством. Это очень интересная тема, воспитывающая. У нас даже детский сад есть, который каждый год выпускает одну казачью группу. В школе уже занимаются шесть казачьих классов, и в будущем мы готовимся к тому, что у нас появится целая казачья параллель», — уточняет Некрасова.
Запало Сурикову в душу.
В Сухобузимском детские годы провёл Василий Иванович Суриков. Об этом напоминает стела на въезде в село с его портретом. Семья Суриковых приехала в Сухобузимское, когда будущему художнику было пять лет.
Отсюда Василий в десятилетнем возрасте уезжал на учёбу в Красноярск, здесь вышла замуж его старшая сестра Елизавета, здесь похоронен Иван Васильевич Суриков, отец живописца. В Сухобузимском семья Суриковых жила в доме купца Матонина, друга отца Василия Ивановича. Этот дом, к сожалению, не сохранился.
В 1859 году после смерти отца семья Суриковых переехала в Красноярск. Всю свою жизнь Василий Суриков вспоминал один эпизод. Ему очень не понравилось, что в уездном училище, куда его отвезли на учёбу, строгая дисциплина. И после первых уроков собрал свою котомку и пошёл пешком из Красноярска домой. Успел отойти от города на девятую версту, когда его догнала повозка матери: женщина задержалась в городе по делам. Оба очень расстроились и заплакали. Успокоившись, договорились, что ничего не расскажут отцу, а Вася вернётся в училище.
Позже художник со своим братом не раз приезжал на это место и считал, что здесь произошёл поворотный момент, определивший его дальнейшую судьбу. Если бы мать тогда пожалела сына и забрала домой, скорее всего, он не стал бы художником.
«Уже будучи в возрасте пятидесяти лет, Суриков отмечал, что Сухобузимское запало ему в душу на всю жизнь, — говорит Ольга Николаевна. — Он помнил, как с отцом на охоту ходил, какие здесь были дома. Об этом хорошо написано в книге его внучки Натальи Кончаловской “Дар бесценный”».
Ольга Николаевна отмечает, что в детстве мало слышала о Сурикове, в советское время эта тема как-то выпала из обихода. Но вот уже несколько лет сухобузимцы её активно развивают, и, пожалуй, уже нет человека, который не связывал бы имя великого художника с Сухобузимским.
Сегодня в селе проходят два знаковых мероприятия, и оба связаны с именем Сурикова. Первый — «Хлебный Спас», в последнюю неделю августа, так как именно в конце августа семья Суриковых приехала на жительство в Сухой Бузим. И «Взятие снежного городка» — русская забава на Масленицу, посвящённая одноимённой картине художника. Праздник уже давно стал традиционным и перерос в масштабный фестиваль, на него ежегодно съезжаются более 20 тыс. человек.
Ольга Николаевна признаётся, что как-то было решение переименовать его в Сибирскую масленицу. Но название не прижилось, для людей это по-прежнему «Взятие снежного городка».
«В 2019 году, когда в Красноярске проходила Универсиада, краевые власти решили перенести фестиваль в краевой центр на остров Татышев. Построили снежную крепость. Казаков, правда, два автобуса, привезли из Сухобузимского: в Красноярске штурмовать крепость было некому. На следующий день “Взятие снежного городка” традиционно состоялось и в Сухобузимском. Так вот там было значительно масштабнее, чем в Красноярске. Другой воздух, другой снег, дух традиции. С тех пор о переносе праздника речи не было», — рассказывает Некрасова.
Ольга Николаевна смеётся, что даже когда по центральным каналам рассказывают о Масленице где-нибудь в Иваново, кадры показывают из Сухобузимского. Местные их безошибочно узнают. Это ли не всенародная слава?
Сквер Чернышёва.
В 2025 году исполнится 150 лет ещё одному знаменитому жителю Сухобузимского — архитектору Леониду Чернышёву. Леонид Александрович родился в Сухобузимском в 1880 году. Он рано начал увлекаться живописью и был знаком с Суриковым.
По совету Василия Ивановича он поехал поступать на архитектурное отделение Московского училища живописи, ваяния и зодчества. В Красноярском краеведческом музее хранится портрет молодого Чернышёва кисти Василия Сурикова. В 1906 году Леонид Александрович вернулся в Красноярск и занялся проектированием магазинов, дач, участвовал в строительстве Дома купеческого общества.
В 1912 году городская Дума утвердила проект строительства Красноярского краеведческого музея Чернышёва. Архитектор согласился безвозмездно проектировать здание и контролировать ход работ. Проект был выполнен в египетском стиле: Чернышёв очень любил Древний Восток и всю жизнь мечтал совершить путешествие в Египет. Но мечта так и не сбылась. Умер Леонид Александрович в Красноярске и был похоронен на Троицком кладбище.
«В этом году с нами связался руководитель службы по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края и главный архитектор Красноярска Константин Шумов. Было принято совместное решение о создании в Сухобузимском сквера Леонида Чернышёва. Уже разработан проект — это будет памятник в стиле египетской пирамиды. Он будет установлен на перекрёстке улиц Центральная и Жукова», — пояснила Некрасова.
На полуторке проехала всю войну.
Ещё одна легенда Сухобузимского района — Алимпиада Петровна Орловцева. В девятнадцать лет она попала на фронт.
В учебном батальоне в Новосибирске выучилась на шофёра и была отправлена на 3-й Украинский фронт.
Молоденькой девушкой Алимпиада Петровна проехала на своей полуторке всю войну, подвозила боеприпасы для самолётов и топливо. Участвовала в боях на Курской дуге, освобождала Украину. А после войны долгие годы работала в загсе. Через её руки прошли почти все жители района, поэтому её знает каждый. 19 ноября 2024 года Алимпиаде Петровне исполнилось 102 года.
«Удивительная женщина, в свои 102 года она потрясающе выглядит, в абсолютно здравом уме и трезвой памяти, любит читать стихи, — продолжает Некрасова. — К ней на встречу регулярно приходят школьники — пообщаться и послушать рассказы о войне, у неё до сих пор отличная память».
Алимпиада Петровна живёт в Сухобузимском с дочерью Людмилой Петровной, которой 77 лет. Она учитель химии и до сих пор продолжает работать в школе. Невероятно ответственный, работоспособный человек и талантливый учитель, она просто не может оставить детей, так как других учителей химии в Сухобузимском нет.
Кадры готовят на местах.
Немалую роль в развитии села играют предприниматели. Те, кто не только зарабатывает, но и кормит жителей села, района и края.
Далеко не многие сегодня стремятся и готовы работать на земле, заниматься сельским хозяйством. А те, кто готов, — на вес золота. Один из них — Александр Сычёв, руководитель «Енисейагросоюза». Недавно предприятие открыло новые цеха по разведению бройлеров, восстановило Миндерлинскую птицефабрику, которая уже практически не функционировала, и планирует создать на базе седельниковского животноводческого комплекса двенадцать новых корпусов по доращиванию птицы.
Ещё одно предприятие, продукция которого в крае на слуху, — «Дары Малиновки», им руководит Василий Герман. Руководство предприятия мыслит глобально и работает не только в Сухобузимском, но и создаёт хозяйства в других районах края.
К слову, в Сухобузимском существует филиал Красноярского аграрного техникума, где готовят кадры для сельского хозяйства. Поэтому проблем с сотрудниками на сельхозпредприятиях быть не должно. Готовят на месте и своих.
Свидетельство золотой лихорадки.
Приехать в Сухобузимское можно не только ради Сурикова и чудесной сибирской природы. Любопытные туристы уже давно наведываются в село, чтобы посмотреть на английскую паровую машину XIX века фирмы «Ричард Гаррет и сыновья».
Раритет — почти единственное свидетельство золотой лихорадки в Енисейской губернии — обнаружил в Сухобузимской тайге, где раньше были Кузеевские прииски, красноярский путешественник Владимир Черников. Таких машин в мире всего две. Вторая стоит в музее в Англии. Весит машина около 5 тонн, у неё сохранился паровой котёл, турбины и маховик. Находится она на территории Сухобузимского краеведческого музея, в само помещение просто бы не вошла.
Из Англии в Россию машину доставили по воде, а затем гужевой тягой по зимнику привезли на рудник. Сколько времени это заняло и какое количество лошадиных сил понадобилось, даже представить сложно. Чтобы эвакуировать её из тайги в наше время, пришлось использовать специальный самосвал «Катерпиллар 735».
Справка.
Первые люди на землях Сухобузимского начали селиться ещё в эпоху неолита и раннего бронзового века. В начале прошлого века на реке Бузим был найден курган — захоронение древних скифов. До прихода русских казаков здесь обитали племена качинцев и аринов.
В Сухобузимский район ссылали казаков, участвовавших в восстании Емельяна Пугачёва. В 1777 году они основали деревню Миндрину, которая сейчас называется Миндерла. Герб Сухобузимского района — единственный в России, на котором отражено творчество Василия Сурикова, его знаменитая картина «Взятие снежного городка».
В годы Великой Отечественной войны 4345 жителей Сухобузимского района ушли на фронт. 2105 человек не вернулись с полей сражений. Двоим сухобузимцам: Александру Корольскому и Сергею Портнягину — было присвоено звание Героя Советского Союза. Сегодня в Сухобузимском районе живут всего три участника Великой Отечественной войны.