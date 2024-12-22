Как живет село, где Суриков провел детство

«Я подумала, что это было бы очень логично, — рассказывает Ольга Николаевна, — у нас для этого есть две веские причины. Во-первых, все сёла, которые расположены по Енисею, были основаны казаками, это казачьи сёла. У нас до сих пор живут потомки тех, первых казачьих фамилий. А во-вторых, Василий Суриков, который провёл в Сухобузимском своё детство, всегда гордился своими казачьими корнями. Художник, даже когда за границей бывал, на вопрос о том, кто он, отвечал: “Русский казак”. Так у нас появилась казачья станица».