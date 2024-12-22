165-летие Иннокентия Сибирякова отметят в Иркутской области в 2025 году

В Иркутской области создадут рабочую группу, которая займется организацией и проведением большого праздника в Иркутской области. Так, в ноябре 2025 года сибиряки отметят 165-летие Иннокентия Сибирякова, золотопромышленника, просветителя и мецената. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Приангарья.