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165-летие Иннокентия Сибирякова отметят в Иркутской области в 2025 году

Празднование пройдет в ноябре 2025 года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области создадут рабочую группу, которая займется организацией и проведением большого праздника в Иркутской области. Так, в ноябре 2025 года сибиряки отметят 165-летие Иннокентия Сибирякова, золотопромышленника, просветителя и мецената. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Приангарья.

— Группу возглавит первый заместитель губернатора региона Роман Колесов. Такое решение принято во время совещания, посвященного этой теме. В нем приняли участие министр культуры Иркутской области Олеся Полунина, представители администрации города Иркутска, общественных организаций, Фонда им. Иннокентия Сибирякова, — рассказывают власти области.

Известно, что празднование пройдет в ноябре следующего года. Безусловно, к нему присоединятся учреждения культуры. Так, в планах создать передвижную экспозицию и провести краеведческие выставки.

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