В Красноярском крае за год более 1440 детей-сирот получили жилье

Итоги уходящего года подводит министерство строительства и ЖКХ Красноярского края. В этот период были обеспечены жильем 1399 детей-сирот, из бюджета на это было выделено 4,6 миллиарда рублей. Еще 49 сиротам предоставят квартиры в специально построенных для них домах.