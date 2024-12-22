В Красноярском крае за год более 1440 детей-сирот получили жилье

Итоги уходящего года подводит министерство строительства и ЖКХ Красноярского края. В этот период были обеспечены жильем 1399 детей-сирот, из бюджета на это было выделено 4,6 миллиарда рублей. Еще 49 сиротам предоставят квартиры в специально построенных для них домах.
На вторичном рынке жилья в 49 муниципальных образованиях края для детей-сирот приобрели 794 жилых помещения, в частности в Красноярске — 338 квартир, Канске — 56, Ачинске — 52 и других городах. В районах — 220 квартир.
Помимо этого было выдано 605 сертификатов для приобретения жилья в 57 муниципалитетах. В настоящее время сумма выплаты по сертификату составляет 3,707 миллиона рублей. Срок реализации — 7 месяцев. Жилье можно купить в любом населенном пункте на территории края.
Также в регионе строятся специально дома для льготников — детей-сирот и работников бюджетной сферы. Так, в Большой Мурте ключи от квартир получили 13 сирот, в Курагино — пятеро. В Емельяновском и Балахтинском районах — еще 31 квартира.