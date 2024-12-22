В Ужурском районе открылись две новые врачебные амбулатории

Учреждения оснащены в соответствии со стандартами новым современным оборудованием. Есть огороженная большая благоустроенная территория с пандусом для маломобильных граждан, в здании амбулатории оборудованы туалеты для маломобильных граждан и малолетних детей.
Внутри организованы кабинеты для профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, включая все необходимые обследования: снятие ЭКГ, измерение внутриглазного давления, определения уровня холестерина, глюкозы.
Здесь выписываются рецепты на лекарственные препараты, изделия медицинского назначения, могут выдаваться листки нетрудоспособности, проводиться забор биологического материала для анализов, проводится вакцинация, отмечает пресс-служба краевого минздрава.
Поселок Приреченск находится в 39 км от районного центра, там проживает 1850 человек, из них 306 детей. Село Малый Имыш отдалено от Ужура на 51 км. Прикрепленное население составляет 2355 человек, из них 350 детей.