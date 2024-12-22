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Почти половина россиян хотят, чтобы Старый Новый год был официальным выходным

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 48% опрошенных россиян хотели бы, чтобы Старый Новый год стал полноценным выходным днем, а 34% не видят в этом необходимости.

Источник: НИА Красноярск

Таковы результаты исследования сервиса «Работа.ру», подготовленного для РИА Новости.

18% респондентов считают, что статус выходного дня должен быть на усмотрении работодателя.

Чуть более трети опрошенных воспринимают Старый Новый год как обычный день, а 13% участников опроса никогда не отмечали этот праздник и не собираются это делать. Еще около 1% в целом ничего о нем не знают. Для 44% респондентов Старый Новый год — повод для семейного торжества, традиция, которую они поддерживают из года в год. Еще 7% отмечают праздник на вечеринке.

Согласно результатам, 22% участников исследования планируют провести этот праздник в гостях. Обменяться подарками с друзьями планируют 9%, столько же хотят запустить фейерверки, а 4% опрошенных планируют колядовать.

Старый Новый год — это неофициальный праздник, который отмечают в ночь с 13 на 14 января. Название «старый» связано с юлианским календарем, который уступил место современному летоисчислению — григорианскому. Таким образом Старый Новый год — это тот, который наступает по старому стилю.

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