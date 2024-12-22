Почти половина россиян хотят, чтобы Старый Новый год был официальным выходным

Чуть более трети опрошенных воспринимают Старый Новый год как обычный день, а 13% участников опроса никогда не отмечали этот праздник и не собираются это делать. Еще около 1% в целом ничего о нем не знают. Для 44% респондентов Старый Новый год — повод для семейного торжества, традиция, которую они поддерживают из года в год. Еще 7% отмечают праздник на вечеринке.