TMZ: Блейк Лайвли подала в суд на режиссёра Бальдони за домогательства

«Блейк Лайвли объявила юридическую войну своему бывшему коллеге по фильму “Всё закончится на нас” Джастину Бальдони, выдвинув против него обвинения в сексуальных домогательствах и том, что, по её словам, является скоординированными усилиями по разрушению её репутации», — говорится в публикации TMZ.