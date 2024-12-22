TMZ: Блейк Лайвли подала в суд на режиссёра Бальдони за домогательства

Американская актриса Блейк Лайвли обратилась в суд с иском в отношении актёра и режиссёра Джастина Бальдони, в иске речь идёт о домогательствах и попытке «дискредитировать репутацию» Лайвли.
Бальдони и Лайвли работали над фильмом «Всё закончится на нас».
«Блейк Лайвли объявила юридическую войну своему бывшему коллеге по фильму “Всё закончится на нас” Джастину Бальдони, выдвинув против него обвинения в сексуальных домогательствах и том, что, по её словам, является скоординированными усилиями по разрушению её репутации», — говорится в публикации TMZ.
Издание ссылается на заявление актрисы. По её словам, ещё в ходе съёмок кинокартины была достигнута договорённость о том, что при работе над совместными сценами Лайвли и Бальдони будет постоянно присутствовать спецкоординатор.
Помимо этого, Лайвли потребовала от Джастина Бальдонине показывать ей «видео или изображения обнажённых женщин», а также не затрагивать тему порнографии и не говорить о покойном отце актрисы.
Договорённость была достигнута на собрании, посвящённом обсуждению «враждебной рабочей обстановки». Помимо этого, по словам Лайвли, «партнёр целовал её намного дольше, чем это было необходимо по сценарию».
В иске Лайвли сказано, что затем Бальдони попытался «уничтожить» её репутацию с помощью негативного освещения образа актрисы в средствах массовой информации и соцсетях.
Ранее сообщалось, что не менее 16 женщин обвинили известного американского иллюзиониста Дэвида Копперфилда в сексуальных домогательствах, инциденты якобы происходили в период с 1980 по 2014 год.