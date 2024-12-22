Утренник для детей участников спецоперации прошёл в Хабаровске

На благотворительную акцию «Ёлка Победы — СВОих не бросаем!» приехали более 200 детей участников специальной военной операции из Хабаровска, Хабаровского района и района имени Лазо. Дед Мороз, Снегурочка и их помощники провели для гостей праздничную программу, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Поздравить детей с Новым годом пришли члены правительства Хабаровского края, администрации Хабаровска, государственного фонда «Защитники отечества», Общественной палаты Хабаровского края, общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Хабаровского края.
Вице-губернатор Хабаровского края Сергей Кузнецов поздравил гостей с наступающим Новым годом и отметил, что сейчас мы живем в ожидании Победы и возвращения близких с СВО.
— То, что сегодня нужно сделать утренник и обнять друг друга — это они сказали, за это они сейчас воюют. Мы поздравляем вас с наступающим Новым годом. Желаем, чтобы все наши ребята, все наши папы, все наши мужья, родственники, братья вернулись домой живыми и с Победой. А вам, дорогие ребята, мы желаем веселых минут, счастья, чтобы все эти минутки запомнились вам на всю долгую жизнь как добрые светлые и хорошие дни, — сказал Сергей Кузнецов.
В нарядном зале спорткомплекса «Арсеналец» прошла весёлая программа с конкурсами и танцами провели, гостей ждали сладкий стол и подарки, а в холле при поддержке фонда «Защитники Отечества» в Хабаровском крае работала новогодняя почта. Дети подписывали военнослужащим — участникам спецоперации особые открытки — сделанные на основе детских рисунков.
— Этот предновогодний утренник направлен на то, чтобы создать праздничное настроение в семьях участников СВО. Вне зависимости от ситуации в стране и мире у детей должен быть праздник, ожидание подарков от Деда Мороза и Снегурочки, исполнения желаний. А нам, взрослым, необходимо делать все возможное, чтобы приблизить Победу и чтобы все семьи нашей страны встречали Новый год дружной в кругу своих любимых, — рассказал председатель Хабаровской городской думы Андрей Белоглазов.
Член Общественной палаты Хабаровского края Владимир Бейк рассказал о новой инициативе правительства Хабаровского края и депутатов Хабаровской городской думы и Законодательной Краевой думы.
— Мы подготовили обращение к членам бизнес-сообщества и всем неравнодушным жителям края присоединиться к сбору средств для приобретения первичного жилья для семей участников СВО на принципах софинансирования по формуле «За того парня — участника СВО», — рассказал Владимир Бейк.