Утренник для детей участников спецоперации прошёл в Хабаровске

— То, что сегодня нужно сделать утренник и обнять друг друга — это они сказали, за это они сейчас воюют. Мы поздравляем вас с наступающим Новым годом. Желаем, чтобы все наши ребята, все наши папы, все наши мужья, родственники, братья вернулись домой живыми и с Победой. А вам, дорогие ребята, мы желаем веселых минут, счастья, чтобы все эти минутки запомнились вам на всю долгую жизнь как добрые светлые и хорошие дни, — сказал Сергей Кузнецов.