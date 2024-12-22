До −14 градусов похолодает в Иркутске 22 декабря

Днем 22 декабря в Иркутске столбик термометра опустится до −12…-14 градусов. На небе ожидается переменная облачность. А вот снег в воскресенье вряд ли нагрянет. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональном Гидрометцентре.
— По Иркутской области ожидается переменная облачность. Местами может пойти слабый снег. Температура −12…-17 градусов. Однако при облачной погоде может похолодать до −22…-27. А вот в горах Хамар-Дабана −7…-12, — рассказывают синоптики Иркутского Гидрометцентра.
На Байкале 22 декабря будет чуть теплее −4…-9, местами −11…-16. Однако ожидается западный и юго-западный ветер −11 м/с. Порывы могут достигать 15−18 м/с.