До −14 градусов похолодает в Иркутске 22 декабря

Днем 22 декабря в Иркутске столбик термометра опустится до −12…-14 градусов. На небе ожидается переменная облачность. А вот снег в воскресенье вряд ли нагрянет. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональном Гидрометцентре.