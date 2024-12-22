Орбиту МКС подняли на 2,3 км перед запуском корабля «Союз МС-27»

Орбита Международной космической станции (МКС) была скорректирована для подготовки к запуску пилотируемого корабля «Союз МС-27» и приземлению «Союза МС-26», которые запланированы на весну 2025 года. Об этом сообщила госкорпорация Роскосмос.
В результате маневра средняя высота орбиты станции увеличилась на 2,3 км и теперь составляет 416,43 км над поверхностью Земли.
Коррекция была выполнена с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-28», которые были активированы в 04:10 по московскому времени и работали в течение 811,3 секунды.
Ранее сообщалось, что после завершения эксплуатации Международной космической станции ее планируют затопить с помощью российских грузовых кораблей «Прогресс». Однако точная дата завершения работы станции пока не определена: участники проекта договорились, что это произойдет после 2030 года.