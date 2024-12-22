В самую длинную ночь в году в небе над Омском можно было разглядеть одноименную планету

Ночь с 21 на 22 декабря традиционно является самой длинной в году. Именно в эту ночь над небом Омска можно было увидеть одноименную планету Omsk. Как рассказал директор Омского планетария Владимир Крупко, планеты, связанные с Омском сейчас расположены недалеко от созвездия Льва и после полуночи хорошо видны в небе.