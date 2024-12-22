В самую длинную ночь в году в небе над Омском можно было разглядеть одноименную планету

Ночь с 21 на 22 декабря традиционно является самой длинной в году. Именно в эту ночь над небом Омска можно было увидеть одноименную планету Omsk. Как рассказал директор Омского планетария Владимир Крупко, планеты, связанные с Омском сейчас расположены недалеко от созвездия Льва и после полуночи хорошо видны в небе.
«После полуночи над небом Омска восходят наши малые планеты Омск и Крупко. Рядышком, сейчас около созвездия Льва несут наши славные имена сквозь пространство и время», — рассказал директор омского планетария Владимир Крупко.
Напомним, что в честь директора Омского планетария была назван астероид KRUPKO. Он летает между Марсом и Юпитером по круговой орбите. Размер небесного тела около 3,2 км, 21 звёздной величины. Астероид 605499 был открыт в августе 2011 года Тимуром Крячко и Борисом Сатовским. В марте 2025 года он максимально приблизится к Земле.
О малой планете, названной в честь директора Омского планетария Владимира Крупко, мы рассказывали здесь.