Пожарные МЧС России провели мастер-класс для школьников в Хабаровске

На все эти вопросы ребятам из хабаровского центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания ответили настоящие профессионалы во время выездного мастер-класса, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Хабаровскому краю.
В гости к школьникам сотрудники 21 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Хабаровскому краю приехали на большой красной машине. Пожарная автоцистерна стала не только предметом изучения, но и рабочим инструментом.
Ребята готовятся к олимпиаде по основам безопасности и защиты Родины. Вместе с теоретическими знаниями, необходимы и практические навыки. Поэтомусначала огнеборцы рассказали о том, какое снаряжение есть у сотрудников пожарной охраны, как проводится в реальных условиях боевое развертывание отпожарной автоцистерны. Затем участники перешли в помещение, где повторили алгоритм действий. Школьники надевали боевую одежду пожарного, прокладывали рукавную линию. У каждого из детской команды была возможность попробовать свои силы.
Мастер-класс прошёл интересно, познавательно и продуктивно. Ребята не только получили полезные навыки, но и поближе узнали о профессии пожарного.