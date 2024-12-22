Пожарные МЧС России провели мастер-класс для школьников в Хабаровске

Ребята готовятся к олимпиаде по основам безопасности и защиты Родины. Вместе с теоретическими знаниями, необходимы и практические навыки. Поэтомусначала огнеборцы рассказали о том, какое снаряжение есть у сотрудников пожарной охраны, как проводится в реальных условиях боевое развертывание отпожарной автоцистерны. Затем участники перешли в помещение, где повторили алгоритм действий. Школьники надевали боевую одежду пожарного, прокладывали рукавную линию. У каждого из детской команды была возможность попробовать свои силы.