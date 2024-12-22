Аэрофлот открыл продажу на прямые рейсы из Владивостока в Пекин

«Аэрофлот» открывает продажу на прямые регулярные рейсы из Владивостока в Пекин. Полёты будут выполняться с 29 января 2025 года авиакомпанией «Россия», сообщает ИА PrimaMedia.
В зимнем расписании запланировано три еженедельных рейса из столицы Приморья в Международный аэропорт Пекин Дасин: по средам, субботам и воскресеньям.
Пекин станет четвёртым пунктом КНР, в которые авиакомпании Группы «Аэрофлот» выполняют полёты из Владивостока. Жители ДФО могут также воспользоваться прямыми рейсами в Шанхай, Харбин и Санья.