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Аэрофлот открыл продажу на прямые рейсы из Владивостока в Пекин

Рейсы будут выполняться с 29 января.

Источник: PrimaMedia.ru

«Аэрофлот» открывает продажу на прямые регулярные рейсы из Владивостока в Пекин. Полёты будут выполняться с 29 января 2025 года авиакомпанией «Россия», сообщает ИА PrimaMedia.

В зимнем расписании запланировано три еженедельных рейса из столицы Приморья в Международный аэропорт Пекин Дасин: по средам, субботам и воскресеньям.

Пекин станет четвёртым пунктом КНР, в которые авиакомпании Группы «Аэрофлот» выполняют полёты из Владивостока. Жители ДФО могут также воспользоваться прямыми рейсами в Шанхай, Харбин и Санья.

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