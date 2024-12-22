Синоптики в Башкирии прогнозируют мокрый снег и заносы на дорогах

В воскресенье, 22 декабря, в Башкирии продолжит идти снег. По данным Башгидромета, местами по республике ожидается усиление ветра до 17 м/с, в отдельных районах гололед, на дорогах заносы, накат и гололедица.
Температура воздуха ночью составит −2, −7 градусов, при прояснениях до −12, днем 0,-5. Ветер юго-западный умеренный, местами порывы до сильного.
В понедельник, 23 декабря, температура воздуха ночью составит −4, −9°, при прояснениях −12, −17°, днем −3, −8°. Ветер южный, умеренный.
Во вторник, 24 декабря, синоптики прогнозируют небольшой снег, ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью −10, −15°, местами до −20°, днем −5, −10°.