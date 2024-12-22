В Ростове последняя рабочая неделя года будет по-весеннему теплой

В Ростове-на-Дону конец декабря выдался на удивление теплым. Так, в эту субботу, 21 декабря, днем было до +5 градусов. Следующая рабочая неделя по своей погоде также будет мало чем напоминать зиму.
По прогнозам синоптиков, в понедельник, 23 декабря, утром в донской столице столбик термометра покажет +5, днем +6, вечером до +5. Утром небольшой дождь, днем облачно с пояснениями и без осадков.
Во вторник, 24 декабря, утром в донской столице +5, днем +7, вечером +5. День будет солнечным и без осадков.
В среду, 25 декабря, пасмурно. Утром до +4, днем до +6, вечером до +5.
В четверг, 26 декабря, малооблачно. С утра +2, днем +3, вечером +1.
В пятницу, 27 декабря, солнечно, без осадков. Утром 0, днем +2, ночью+1.
В субботу, 28 декабря, утром 0, днем +2, вечером +1. Возможен небольшой дождь.