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В Ростове последняя рабочая неделя года будет по-весеннему теплой

В Ростове с понедельника, 23 декабря, обещают шесть градусов тепла.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону конец декабря выдался на удивление теплым. Так, в эту субботу, 21 декабря, днем было до +5 градусов. Следующая рабочая неделя по своей погоде также будет мало чем напоминать зиму.

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 23 декабря, утром в донской столице столбик термометра покажет +5, днем +6, вечером до +5. Утром небольшой дождь, днем облачно с пояснениями и без осадков.

Во вторник, 24 декабря, утром в донской столице +5, днем +7, вечером +5. День будет солнечным и без осадков.

В среду, 25 декабря, пасмурно. Утром до +4, днем до +6, вечером до +5.

В четверг, 26 декабря, малооблачно. С утра +2, днем +3, вечером +1.

В пятницу, 27 декабря, солнечно, без осадков. Утром 0, днем +2, ночью+1.

В субботу, 28 декабря, утром 0, днем +2, вечером +1. Возможен небольшой дождь.