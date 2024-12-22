Губернатор Иркутской области поздравил жителей с Днем энергетика

22 декабря свой профессиональный праздник отмечают энергетики. Так, Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области, поздравил сотрудников областного энергетического предприятия. К слову, компания в 2024 году отпраздновала свое 55-летие. Об этом сообщил в своем тг-канале губернатор.
— Сейчас энергетический комплекс Приангарья стал одной из базовых, стратегически важных сфер экономики региона. Надежное и устойчивое энерго- и теплоснабжение населения и предприятий всех отраслей промышленности, объектов социальной сферы должны служить дальнейшему социально-экономическому развитию области. В 12 структурных подразделениях трудятся более 1800 человек, — написал Игорь Кобзев.
В Иркутской области находится больше трех тысяч трансформаторных подстанций и свыше 10 тыс. км. электрических сетей. По ним тепло и свет попадают в восемь тысяч многоквартирных домов и 140 тысяч частных.