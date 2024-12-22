Губернатор Иркутской области поздравил жителей с Днем энергетика

— Сейчас энергетический комплекс Приангарья стал одной из базовых, стратегически важных сфер экономики региона. Надежное и устойчивое энерго- и теплоснабжение населения и предприятий всех отраслей промышленности, объектов социальной сферы должны служить дальнейшему социально-экономическому развитию области. В 12 структурных подразделениях трудятся более 1800 человек, — написал Игорь Кобзев.