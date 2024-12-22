Мошенники украли у омичей больше 1,5 миллиарда рублей за 2024 год

Жертвами мошенников часто становятся доверчивые граждане, которые попадаются на сомнительные предложения об удаленном заработке. В одном из недавних случаев 51-летняя медсестра из Омска перечислила более 2,6 млн рублей мошенникам, пообещавшим ей доход от инвестиций.