Мошенники украли у омичей больше 1,5 миллиарда рублей за 2024 год

В прокуратуре Омской области сообщили об увеличении количества хищений с использованием IT-технологий. С начала 2024 года было зарегистрировано 5697 таких случаев, общий ущерб по которым составил свыше 1,66 млрд рублей.
Жертвами мошенников часто становятся доверчивые граждане, которые попадаются на сомнительные предложения об удаленном заработке. В одном из недавних случаев 51-летняя медсестра из Омска перечислила более 2,6 млн рублей мошенникам, пообещавшим ей доход от инвестиций.
Чтобы защититься от подобных преступлений, правоохранительные органы рекомендуют:
— Не сообщать никому данные банковских карт и коды из СМС и push-уведомлений;
— Не переводить деньги на сторонние счета;
— Проверять информацию о брокере и инвестиционной площадке на сайте Банка России;
— При появлении подозрений о мошенничестве немедленно прекратить разговор и обратиться в правоохранительные органы.
Омичи, будьте внимательны и осторожны, не доверяйте мошенникам.