Умерла актриса Иркутского драмтеатра Татьяна Кулакова.

Татьяна Кулакова, артистка Иркутского академического драматического театра им. Охлопкова, скончалась 19 декабря. Актриса почти за 55 лет сыграла около 100 ролей. Поклонникам особенно запомнились ее Жанна д’Арк из «Жаворонка», Дарья из «Прощания с Матерой». Об этом КП-Иркутск рассказали в театре.