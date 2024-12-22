Татьяна Кулакова, артистка Иркутского академического драматического театра им. Охлопкова, скончалась 19 декабря. Актриса почти за 55 лет сыграла около 100 ролей. Поклонникам особенно запомнились ее Жанна д’Арк из «Жаворонка», Дарья из «Прощания с Матерой». Об этом КП-Иркутск рассказали в театре.
Умерла актриса Иркутского драмтеатра Татьяна Кулакова.
— Не стало замечательного человека, талантливой актрисы, нашего давнего друга и коллеги. В нашем театре Татьяна Николаевна работала долгие годы с 1970, когда окончила Иркутское театральное училище, более полувека. Работала много, вдохновенно, созданные ею образы вызывали у зрителя большой эмоциональный отклик и навсегда оставались в памяти, — рассказывают в драмтеатре.
Прощание с Татьяной Кулаковой, актрисой Иркутского драмтеатра, состоится 25 декабря с 11.00 до 12.00 по адресу: бульвар Гагарина 4. стр 1 в ритуальном зале «Береза». Погребение пройдет на Смоленском кладбище.