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В Омске восстанавливают легендарную вывеску «Радость»

На производстве в Омске идет изготовление элементов будущей вывески «Радость».

Источник: Комсомольская правда

Рабочие готовят объемные буквы, монтируют подсветку и подготавливают ферму для крепления конструкции легендарной вывески «Радость».

Вывеска займет место на крыше дома № 31 по улице Карла Маркса. Для ее крепления специалисты установят специальные закладные, которые обеспечат надежное удержание.

Фото: Администрация Омска.

Конструкция вывески представляет собой металлокаркас и алюминиевые объемные буквы с внутренней подсветкой. Ее размеры впечатляют: длина — 20 метров, высота — 2,5 метра, а вес — 150 килограммов. При изготовлении учитывались ветровая нагрузка и перепады температур в регионе.

Подсветка вывески будет включаться автоматически в сумерках и отключаться утром. Проект финансирует крупный российский застройщик ГК «Брусника».