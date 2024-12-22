В Омске восстанавливают легендарную вывеску «Радость»

Конструкция вывески представляет собой металлокаркас и алюминиевые объемные буквы с внутренней подсветкой. Ее размеры впечатляют: длина — 20 метров, высота — 2,5 метра, а вес — 150 килограммов. При изготовлении учитывались ветровая нагрузка и перепады температур в регионе.