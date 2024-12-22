В Омске восстанавливают легендарную вывеску «Радость»

Рабочие готовят объемные буквы, монтируют подсветку и подготавливают ферму для крепления конструкции легендарной вывески «Радость».
Вывеска займет место на крыше дома № 31 по улице Карла Маркса. Для ее крепления специалисты установят специальные закладные, которые обеспечат надежное удержание.
Фото: Администрация Омска.
Конструкция вывески представляет собой металлокаркас и алюминиевые объемные буквы с внутренней подсветкой. Ее размеры впечатляют: длина — 20 метров, высота — 2,5 метра, а вес — 150 килограммов. При изготовлении учитывались ветровая нагрузка и перепады температур в регионе.
Подсветка вывески будет включаться автоматически в сумерках и отключаться утром. Проект финансирует крупный российский застройщик ГК «Брусника».