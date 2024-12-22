В Ростове в трех многоквартирных домах выключали свет из-за пожара на подстанции

В Ростове-на-Дону в субботу, 21 декабря, в Железнодорожном районе города без электроснабжения остались несколько многоквартирных домов. Отключение света было незапланированным и произошло из-за возгорания на подстанции. Площадь пожара составила два квадратных метра.
По данным департаменте ЖКХ и энергетики, электроэнергию отключали по адресам Салютина № 2, 2а, 2б. К вечеру неполадку устранили и дали свет.
Ранее «Комсомольская правда — Ростове-на-Дону» сообщала, что в Шахтах и в Новошахтинске в домах отключили воду из-за перепадов напряжения и сбоя в работе насосных станций.