В Ростове в трех многоквартирных домах выключали свет из-за пожара на подстанции

В Ростове-на-Дону в субботу, 21 декабря, в Железнодорожном районе города без электроснабжения остались несколько многоквартирных домов. Отключение света было незапланированным и произошло из-за возгорания на подстанции. Площадь пожара составила два квадратных метра.